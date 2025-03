Braglia: “Italiano al Milan? Troppo presto. Se fossi in lui andrei…”

Intervenuto a Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato del Milan e dei rumors che vorrebbero Vincenzo Italiano sulla panchina rossonera: "Se lo chiamano Milan o Napoli deve andare? Per me è ancora troppo presto. Io oggi andrei solo all'Inter, perché ci sono ruoli ben definiti in società".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sulla Juventus di Thiago Motta, allenatore accostato al Milan durante la scorsa estate: "Credo che non abbia la percezione di una gestione di uno spogliatoio in un club importante come la Juve. La presunzione di Motta lo ha messo alla berlina ora. Oggi poi aspettavamo che si sbloccasse l'attacco e ora invece non c'è neanche più la difesa. La dimensione Juve per Motta è troppo. Se Chiellini può aiutarlo? Non credo ora. Il prossimo anno potrebbe essere Chiellini che fa il direttore generale a essere utile però".