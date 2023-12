Braglia: “Inzaghi come Ancelotti che non riusciva a vincere la Champions”

Intervistato a Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, paragonandolo a Carlo Ancelotti: "Dopo che ha bucato i precedenti Scudetti, è come Ancelotti che non riusciva a vincere la Champions. Inzaghi per lanciarsi definitivamente come allenatore top deve vincere il campionato. Ma non è detto che ce la faccia. Il mio dubbio è il fatto che comunque verso la fine le squadre di Inzaghi hanno sempre un calo di rendimento. E avendo vicino la Juventus...L'Inter è diversa da quella dello scorso anno, ma anche questa Juve è diversa da quella di 12 mesi fa".