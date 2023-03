Braglia: “Donnarumma? Forse sarebbe cresciuto maggiormente al Milan”

Intervenuto su 'TMW Radio' durante la trasmissione 'Maracanà', Simone Braglia ha parlato di Gianluigi Donnarumma, fresco di eliminazione dalla Champions League con il PSG. Queste le sue dichiarazioni: "Secondo me è un portiere di prospettiva, ma in questo momento non è nell'élite. Probabilmente ha pesato la scelta, dettata non tanto dalla possibilità di crescita ma da altre esigenze. Fosse stato al Milan forse sarebbe cresciuto maggiormente e più protetto dopo certi errori. La scelta ha pesato nelle performance". Calciomercato Milan - Torna in auge il nome di un vecchio obiettivo.