Bozzo: “Maldini manager? Bellissima scoperta. Gli basta uno sguardo e …”

Bozzo parla di Maldini: “Non ha bisogno di grandi parole”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuseppe Bozzo, procuratore, tra gli altri, di Sandro Tonali, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Tuttosport‘ oggi in edicola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI).

Bozzo, in estate, ha favorito il trasferimento di Tonali dal Brescia al Milan in un’operazione complessiva da 35 milioni di euro. Parlando di come si svolgono le trattative con il club rossonero, Bozzo si è espresso con belle osservazioni su Paolo Maldini, direttore tecnico della società di Via Aldo Rossi.

“È stato una bellissima scoperta come manager. Non ha bisogno di grandi parole per spiegarti ciò che pensa o vuole. A Paolo basta uno sguardo. Mi piace molto anche quando parla pubblicamente: è molto schietto e, rispetto a tanti altri, non si nasconde dietro alla scaramanzia”. Calciomercato Milan: via Hakan Çalhanoğlu? Già trovato il suo erede. Vai alla news >>>