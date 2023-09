Borussia Dortmund, Kehl: “Infortunio muscolare per Sabitzer”

Il tutto a due settimane esatte dalla sfida in Champions League contro il Milan. Per ora la classifica del gruppo F vede il Psg da solo in testa, grazie alla vittoria proprio sul Borussia, Milan e Newcastle a un punto e infine i gialloneri all'ultimo posto. L'incrocio al Westfalenstadion, dunque, diventa un appuntamento cruciale sia per il gruppo allenato da Terzic sia da quello di Stefano Pioli. LEGGI ANCHE: Milan-Verona, le probabili formazioni >>>