Borussia Dortmund, Brandt avverte il Milan: “Il nostro gruppo è in forma”

Le parole di Julian Brandt

"Contro il Newcastle abbiamo fatto una prestazione buona dalla difesa all'attacco. Per Fullkrug era importante segnare, per noi era importante che il suo gol fosse 'l'apriscatole' diciamo. Salih Ozcan è stato molto scattante nei duelli. Potrei dire qualcosa di positivo su tutti. Sono contento che non siamo caduti in una situazione in cui avremmo potuto rovinare molto la stagione. Dopo la sconfitta di Parigi, quasi tutti ci avevano dato per eliminati, ora le cose sembrano andare bene. L'ho già detto dopo la partita del Milan: il gruppo è in forma. E non è ancora finita".