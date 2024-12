Borriello: “Il Milan è stato una scuola. Ha un DNA diverso. Maldini …”

Marco Borriello, ex attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sulla propria esperienza in rossonero

Marco Borriello , ex attaccante del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'CBS Sports' ricordando la sua esperienza in rossonero e il rapporto con una leggenda come Paolo Maldini . Ecco, dunque, le sue parole.

Ex Milan, Borriello emoziona sull'amore per il club: poi l'aneddoto su Beckham. E Maldini ...

Sul Milan: "È la squadra che mi ha dato di più nella mia carriera. Sono cresciuto nel settore giovanile. Ho fatto parte della prima squadra, anche se non ero una stella per loro, sono cresciuto con grandi leggende che mi hanno dato tanto anche negli allenamenti. Anche per le altre esperienze che ho fatto dopo, è stata come una scuola. Il mio primo scudetto l'ho vinto da raccattapalle nel 1998, con il Milan di Alberto Zaccheroni. I miei idoli erano gli attaccanti che osservavo con tanta attenzione: George Weah, Gabriel Batistuta, Zvonimir Boban, ma anche Paolo Maldini e Gianluca Vialli. Rispetto a tutte le altre squadre in cui ho giocato, il Milan ha un DNA diverso. Milano è una città internazionale, ma il tocco speciale è stato dato dall'ex presidente Silvio Berlusconi che ha reso il club vincente in Italia e nel mondo. Quella squadra era invincibile e quel DNA è rimasto nella mente dei tifosi e del club".