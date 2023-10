Borja Valero: “Dopo il 5-1 nel derby il Milan ha dato un segnale importante”

Le parole di Borja Valero

"Tutti sappiamo quanto sia importante il derby tra Inter e Milan, ma nell'arco di una stagione si parla comunque di sei punti in gioco: è più importante non sbagliare contro le medio-piccole, alla fine sono questi i punti che fanno la differenza. Qualsiasi allenatore firmerebbe per perdere entrambi i derby in favore della vittoria dello Scudetto. Quel 5-1 è stato pesante per il Milan, ma è ripartito subito: per Pioli è stato un segnale importantissimo".