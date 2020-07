Borghi: “Saelemaekers? Ottima intuizione della dirigenza del Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Stefano Borghi, è intervenuto sul proprio canale YouTube, esprimendo la sua opinione su Alexis Saelemaekers, che in questo periodo sta facendo bene con il Milan.

Borghi ha detto: “Saelemaekers è una bellissima intuizione dello scouting rossonero, è un ragazzo di 21 anni che ha fatto un’esperienza corposa con l’Anderlecht. In Belgio si gioca molto bene a calcio e si coltivano dei talenti. Saelemaekers è nato come esterno destro, interpretabile sia come terzino che come esterno alto, è un giocatore elettrico, con personalità, scarica calcio sul terreno di gioco. E’ un giocatore erosivo che ha anche i tempi di movimento verso l’interno del campo, come ha fatto nel suo primo gol italiano contro il Bologna”.

