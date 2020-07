Calciomercato Milan – Duello con la Juventus per Scamacca

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, l’attaccante Gianluca Scamacca, classe 1999, di proprietà del Sassuolo ma in questa stagione in prestito all’Ascoli, continua ad avere tanti estimatori in Italia.

In particolare, per Scamacca, finora 13 gol in 32 gare tra Serie B e Coppa Italia con i bianconeri, sarebbero pronte a sfidarsi il Milan e la Juventus.