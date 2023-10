Borghi: “Il Milan ha il 50% di chance di passare il turno. Su Chukwueze…”

Le parole di Stefano Borghi su Borussia Dortmund-Milan

“Per il Milan non vorrei parlare di bicchiere mezzo vuoto, però era una partita che poteva vincere. I rossoneri si possono ritenere superiori al Borussia Dortmund, il girone è diventato complesso con il 4-1 del Newcastle contro il PSG. La partenza dei rossoneri con due pareggi, zero gol fatti e zero subiti è una partenza non lanciata, ma a cui possiamo dare qualche caratteristica di regolarità. Il Milan poteva vincerle entrambe, ma ha anche dimostrato di poter stare davanti pienamente a Magpies e BVB. Per i rossoneri tirare via punti al PSG è assolutamente possibile, seppur difficile, ma non bisogna compiere l’errore consueto di sottovalutare”