Borghi: “Bennacer uomo giusto per il centrocampo di Rangnick”

MILAN NEWS – Stefano Borghi, giornalista sportivo, ha parlato di Ismaël Bennacer, numero 4 del Diavolo, sul proprio canale ‘YouTube‘. Queste le dichiarazioni di Borghi su Bennacer: “A centrocampo intravedo la figura centrale in Bennacer. Dopo un inizio complicato, è emerso ed è l’uomo giusto per il centrocampo di Ralf Rangnick. Deve bilanciare certi aspetti, ma la sua presenza mi sembra ben portata e potrebbe essere alzata”. ECCO LE RICHIESTE DI RANGNICK PER ACCETTARE LA PROPOSTA DEL MILAN >>>

