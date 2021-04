Bonucci: “Nesta per me è stato un esempio, mi rivedo un po’ in lui” | News

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha svelato chi è il suo idolo: si tratta di Alessandro Nesta, storico centrale del Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato del suo idolo Alessandro Nesta, storico difensore del Milan 'ancelottiano'. Queste le parole del calciatore juventino. "Nesta è stato tra i più forti e avendo avuto la fortuna di giocare in grandi squadre abbiamo fatto un percorso simile. Lui è diventato campione del mondo e ha vinto la Champions League. È sempre stato un esempio per me e ancora oggi ogni tanto su internet mi riguardo i suoi interventi. L'eleganza che metteva in campo, la personalità, la precisione negli anticipi, la voglia di giocare sempre a pallone. Per me è stato un esempio. Era bello da vedere quando scendeva in campo e nelle caratteristiche mi rivedo un po' in lui".