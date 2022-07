Bonucci: “Milan con la pressione di riconfermarsi, Inter completa”

Leonardo Bonucci ha stilato la propria griglia di partenza per lo scudetto in vista della prossima stagione: Milan, Inter, Juventus e Lazio su tutte. Per il difensore bianconero sono i nerazzurri la squadra più completa . Queste le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: " Il Milan avrà la pressione di riconfermarsi , l’Inter se terrà Skriniar sarà la più completa, poi ci siamo noi e bisogna fare attenzione alla Lazio".

Bonucci ha poi parlato di Nicolò Zaniolo, suo compagno in Nazionale. Il calciatore della Roma è nel mirino di Juventus e Tottenham, con il Milan più defilato: "Ha grande talento e forse non conosce ancora le sue potenzialità - sottolinea Bonucci a La Gazzetta dello Sport -. Se resterà alla Roma potrà esaltarsi con Paulo (Dybala, ndr), se arriverà da noi cercheremo di metterlo a suo agio. Ma alla Juve non bastano solo le qualità calcistiche". Intanto il Milan trema per De Ketelaere e studia il Piano Z >>>