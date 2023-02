Bonucci snobba il Milan: “Ho amato solo due maglie, Italia e Juve”

Il difensore della Juventus , nonché della Nazionale Italiana, Leonardo Bonucci , si è lasciato intervistare dai giovani microfoni di Junior Reporter rivelando alcuni aneddoti e confessando il nome dell'attaccante più forte che ha mai affrontato: " Il più forte credo sia Drogba, la sera prima della partita non mi faceva dormire. Ma anche Zapata dell’Atalanta perché le sue doti fisiche mi hanno sempre dato molta apprensione. Negli anni sono riuscito a migliorare e a fare qualche discreta partita. L’attaccante che mi ha messo in difficoltà negli ultimi tempi? Vlahovic, quando giocava alla Fiorentina"

Infine, Bonucci ha concluso l'intervista spiegando l'importanza del prossimo match della Juventus contro il Nantes: "Ovviamente si va a Nantes per fare una grande prestazione, perché quando la fai, il risultato è sempre una conseguenza. Per noi è fondamentale andare a Nantes con la consapevolezza che sarà una partita difficile, ma il nostro obiettivo deve essere chiaro nella testa. Non ci nascondiamo: l’Europa League è diventato un obiettivo della stagione". Milan, i giocatori in partenza e il risparmio sugli ingaggi >>>