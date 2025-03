Bonucci: “Italia-Germania? Con Conte eravamo una famiglia. Sul rigore…”

Intervistato dai canali della FIGC, Leonardo Bonucci ha parlato in vista della sfida di Nations League tra Italia e Germania. L'ex difensore di Milan e Juventus ha avuto così modo di ricordare un altro match tra le due nazionali all'Europeo del 2016 e quel rigore che portò gli Azzurri sull'1-1: "Decisi di cambiare angolo rispetto al rigore calciato in partita, ma l’errore fu interrompere la rincorsa. Se oggi potessi tornare indietro calcerei sempre forte a incrociare, ma senza fermarmi, in modo da rubare il tempo a Neuer. Era il primo rigore della mia carriera che battevo nei novanta minuti, prendermi quella responsabilità credo che mi abbia permesso di fare il salto definitivo per consacrarmi a livello mondiale".