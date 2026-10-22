Leonardo Bonucci è tornato a parlare di uno dei periodi più complicati della propria carriera: il ritorno alla Juventus nell'estate del 2018, dopo una stagione trascorsa al Milan. L'ex difensore ha raccontato le difficoltà incontrate nel riconquistare la fiducia dei tifosi bianconeri, tra fischi, critiche e insulti. Un'esperienza che, nonostante il successivo riavvicinamento all'ambiente juventino, ha lasciato il segno.

Bonucci e il ritorno alla Juventus dopo il Milan

Intervenuto dalla sala VAR di Lissone durante un evento organizzato da Iliad e Lega Serie A, Bonucci ha individuato proprio nel ritorno in bianconero il momento più difficile della sua carriera.

"Il ritorno alla Juventus dopo il Milan. Prendevo gli insulti sia da una parte sia dall'altra", ha raccontato l'ex difensore, ricordando in particolare la prima partita disputata allo Stadium dopo il suo rientro.

"La prima partita allo Stadium la ricordo come fosse ora, mi fischiavano a qualsiasi tocco", ha aggiunto Bonucci, descrivendo l'accoglienza ricevuta da una parte della tifoseria juventina dopo il trasferimento al Milan nell'estate del 2017 e il successivo ritorno a Torino un anno più tardi.

"La Juventus per me era casa": la riconciliazione con i tifosi

Il difensore ha spiegato che il suo primo obiettivo, una volta tornato alla Juventus, era ricostruire il rapporto con l'ambiente che aveva lasciato per trasferirsi in rossonero.

"Il primo obiettivo è stato riconnettermi con il mondo Juve, che per me era casa: con fatica ci sono riuscito, ma è stato il momento più difficile", ha dichiarato.

Bonucci ha ammesso quanto sia stato complicato accettare le contestazioni, sottolineando però il peso che il giudizio dei tifosi può avere nella carriera di un calciatore. Con il tempo, il difensore è riuscito a ricucire il rapporto con il mondo bianconero.

Bonucci sogna la panchina della Juventus

Nel corso dell'intervento, l'ex centrale ha parlato anche del proprio futuro professionale. Dopo aver pianificato da tempo il percorso per diventare allenatore, Bonucci punta a compiere il prossimo passo della sua carriera in panchina.

"Ora ho 39 anni, a 40 mi sono ripromesso di diventare primo allenatore", ha spiegato, precisando che il percorso intrapreso con la Nazionale rappresenta al momento un'esperienza importante, impegnativa ed emozionante.

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Quanto alla squadra che sogna di allenare, Bonucci non ha nascosto il legame con il club che ha segnato gran parte della sua carriera: "Il sogno è Juventus o Nazionale".

Le sue parole riportano così alla luce un capitolo delicato del rapporto con i tifosi bianconeri, ma confermano anche quanto la Juventus continui a rappresentare un riferimento centrale nelle ambizioni future dell'ex difensore.