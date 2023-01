Bonomi: “Vincolo su San Siro? Se non si può proseguire si riparte da zero”

Intervistato dal 'Corriere della Sera', Giuseppe Bonomi ha parlato della realizzazione del nuovo stadio del Milan e dell'Inter nella zona di San Siro. Queste le dichiarazioni del responsabile del dossier stadio: "In questo momento, il tema è capire se ci sarà o meno il vincolo. Nel caso in cui, poi, su San Siro non si possa proseguire, valuteremo altre aree ma ripartendo da zero". Il rischio, infatti, è proprio quello che non si potrà fare nessun tipo di lavoro sull'impianto già presente qualora dovesse essere inserito il vincolo. In quel caso, il Milan potrebbe seriamente prendere in considerazione l'idea di costruire un nuovo stadio da zero. Milan, l'attacco piange: ecco quando torna Ibrahimovic.