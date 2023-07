Bonolis: “Lukaku scappa per andare al Milan? Mi sembra un format…”

Le parole di Paolo Bonolis su Romelu Lukaku

"E poi l'estate è sempre una stagione pericolosa per Romelu... D'estate è scappato dallo United per andare all'Inter, poi dall'Inter per andare al Chelsea, poi dal Chelsea per tornare all'Inter. E adesso sta scappando per andare dove: Milan? Juve? Arabia? Mi sembra più un format ormai".