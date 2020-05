Boniek: “Piatek? E’ forte e tornerà a fare gol”

ULTIME NEWS – Krzysztof Piatek è arrivato al Milan lo scorso gennaio dopo la cessione di Gonzalo Higuain al Chelsea. Il polacco ha avuto un impatto straordinario in rossonero, segnando a raffica fin da subito. All’inizio di questa stagione, l’ex Genoa è sembrato spesso appannato e poco lucido sotto porta, tanto che i rossoneri hanno deciso di cederlo all’Hertha Berlino. Ma il suo connazionale Zbigniew Boniek non ha dubbi su di lui. Ecco il suo pensiero ai microfoni di ‘Tuttosport’: “È forte. Non esiste un attaccante che in tutta la carriera non attraversi mai un momento in cui segna meno. Tornerà a fare tanti gol anche lui“. Intanto ecco la rivelazione del papà di Jovic sull’infortunio del figlio, continua a leggere >>>

