Infortunio Jovic, parla il papà: “E’ depresso, vi spiego com’è andata”

ULTIME NEWS – Luka Jovic, obiettivo del Milan per l’attacco, ha riportato una frattura al calcagno del piede destro che lo costringerà a stare lontano dal campo per diversi mesi. Una notizia non affatto chiara visto il periodo attuale, che non permette ai calciatori di allenarsi sul serio sui campi da gioco. A dare alcune delucidazioni in merito alla vicenda ci ha pensato il papà del giocatore che ha descritto l’accaduto. Ecco le sue parole riportate dal”ANSA’:

“Mio figlio è depresso e spaventato. È terribile. Siamo rimasti sorpresi da questa notizia. Non ce l’aspettavamo. Si stava preparando a casa, a Belgrado, secondo il programma d’allenamento del club: durante un esercizio ha provato un grande dolore. Non immaginavamo potesse essere una cosa così grave. Non si sa ancora nulla, saranno necessari esami più dettagliati per sapere quanto tempo dovrà rimanere fermo”. Intanto oggi Calhanoglu ha risposto ai tifosi via social, continua a leggere >>>

