Boniek: “Napoli eliminato dal Milan? Questo è il bello del calcio”

Zbigniew Boniek, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'eliminazione del Napoli dalla Champions per mano del Milan

Zbigniew Boniek , ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio 1' e ha parlato dell'eliminazione del Napoli dalla Champions League per mano del Milan , dicendo che questo rappresenta il bello del calcio. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

Le parole di Zbigniew Boniek su Milan e Napoli

"Napoli eliminato dal Milan? E’ la bellezza del calcio, dove il più forte rischia di perdere contro il più debole, con maggiore frequenza rispetto ad altri sport. Nel basket o nella pallamano non succede, e vince il più forte. Un po’ mi dispiace per il Napoli, la loro è stata una stagione stupenda, ora vinceranno meritatamente lo scudetto, poi in Europa ci devono riprovare". LEGGI ANCHE: Milan, Leao come Mbappé: ecco il piano dei rossoneri