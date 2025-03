Bonetti: “Volata Champions? No al Milan, società fragile e squadra discontinua”

Intervenuto a Tmw Radio, Dario Bonetti ha parlato del Milan e della volata al quarto posto e alla prossima Champions League : "Quale giocatore può essere decisivo per la volata Champions? A parte Dybala che si è infortunato ma che con la qualità fa sempre la differenza, non credo al Milan, con giocatori discontinui e società fragile. Mi auguro che in questa volata Champions la spunti la Roma. Dopo che è arrivato un allenatore saggio come Ranieri, che ha riportato valori nello spogliatoio e risultati. Spero che Dovbyk possa fare la differenza, ma anche Gudmundsson alla Fiorentina".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sulla Juventus e su Dusan Vlahovic: "Si vede che c'è confusione anche a livello societario. Se non ha firmato il rinnovo, chissà cosa si sono detti. Motta non ha comunque mai trovato la quadra. Si parla però sempre di allenatori, ma anche di ds dovremmo parlare, che fanno disastri. L'allenatore non da certezze, cambiando sempre e non mi sembra che lo spogliatoio sia con lui. Serve un tecnico che fa le cose normali in base ai giocatori che hanno. Non c'è nessuno che inventa calcio, lo dice la storia. Certi giocatori non devi dirgli come muoversi ma devi fargli sentire la stima e la fiducia".