Milan, Bonera: “Derby? Giocati con trasporto per la fede milanista”

L'ex difensore del Milan Daniele Bonera ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai derby disputati da giocatore in rossonero

Uno che sa cosa significa difendere i colori della squadra di cui si è tifosi è senza dubbio Daniele Bonera . L'ex difensore, oggi collaboratore nello staff del tecnico Stefano Pioli , ha giocato nove stagioni con il Milan , in cui ha collezionato 152 presenze in Serie A.

È stato uno degli ultimi vincitori della Champions League del 2007 a lasciare il Milan e lo ha fatto per andare al Villarreal, salvo poi tornare in rossonero in qualità di collaboratore tecnico. Tra l'altro ha anche avuto l'onore di guidare la squadra in alcuni impegni quando sia Stefano Pioli che Giacomo Murelli erano indisponibili.