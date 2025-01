Bonera: “Avevamo di fronte un avversario forte, ma abbiamo fatto una grande partita”

Il percorso fino ad oggi, complice quella che era l’idea di questo progetto, è stato un po’ condizionato da quella che è la nostra giovane età. È vero che il Milan Futuro ha come idea il fatto di far giocare ragazzi giovani, ma in una categoria come questa, credo che oggi, le qualità e l’esperienza di Camporese, Magrassi e Ianesi, che conosce bene la categoria, si sono viste. Servono da traino per i ragazzi più giovani, quindi sono contento della prestazione di tutti. Lo stesso Malaspina, che era da un po’ che non giocava, ha fatto una grande partita però davvero, io oggi mi sento di mettere la squadra davanti a tutto.”