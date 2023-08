Bonanni: “Il Milan sta bene, è partito forte con sei gol in due partite”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del Milan e di questo inizio di campionato: "Napoli e Milan stanno bene, i rossoneri sono partiti forte con sei gol in due partite e ha un gioco offensivo importante. Per Pioli partire bene è importante, è una squadra in fiducia".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sulla Lazio: "Sarri ogni volta che le cose non vanno bene non fa mai un minimo di autocritica. La Lazio la vedo in grossissima difficoltà, sarà un campionato duro. L'assenza di Milinkovic è il passato, la Lazio deve capire come giocare in modo diverso, in mezzo al campo è poco fisico".