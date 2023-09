Bonanni: “Milan-Lazio? Partita importante per entrambe le squadre”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato del Milan in vista del match di campionato contro la Lazio . Secondo l'ex calciatore, infatti, la sfida di San Siro risulterebbe molto importante sia per i rossoneri di Stefano Pioli che per i biancocelesti di Maurizio Sarri . Ecco le parole di Bonanni .

"Sarà una partita fondamentale per la Lazio. La Lazio non può perdere, dall'altra parte credo che sia altrettanto importante per il Milan, sono convinto di vedere una bella partita. Credo che Sarri la preparerà come Napoli".