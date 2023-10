Massimo Bonanni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', nel corso della trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in modo particolare sugli attaccanti di Milan e Inter , Rafael Leao e Lautaro Martinez . Ecco le sue parole.

Leao e Lautaro importanti per Milan e Inter: chi è più dipendente? "Entrambi. Chi in un verso, chi in un altro, sono indispensabili per Milan e Inter".