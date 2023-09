Bonanni: “Inter-Milan? Pioli punterà sulla rivalsa dei suoi”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato in vista del derby fra Inter e Milan e dell'altro big match fra Lazio e Juventus: "Sono partite importanti. Juve-Lazio è importante per entrambe, per la Juve perché deve rimanere attaccata al treno delle migliori, per la Lazio perché se non dovesse riuscire a fare punti il distacco diventerebbe già grande per lo Scudetto Sono curioso per il derby, sarà una partita molto bella".