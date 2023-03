Bonan su Theo Hernandez: “Giocatore speciale: vi spiego il motivo”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato dell'importanza di un giocatore come Theo Hernandez nel Milan

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato del Milan ed in particolare del terzino sinistro Theo Hernandez . Il noto giornalista, infatti, ha elogiato le qualità del nazionale francese, spiegando quanto sia importante per la squadra allenata da Stefano Pioli .

"In questo momento è un giocatore unico, fa la differenza. Con lui il Milan gioca in 13. Fa il terzino, l'attaccante, il laterale sinistro, l'interno, è un'arma tattica e lui è eccezionale negli inserimenti. Ha un sinistro incredibile, in pochi lo hanno"