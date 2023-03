Bonan: “Napoli favorito, il Milan deve ritrovare lo spirito giusto”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato in previsione del derby europeo in Champions League tra Milan e Napoli. Il noto giornalista ha analizzato l'attuale momento di forma dei ragazzi allenati da Stefano Pioli: "Il Milan è molto cambiato, mentre il Napoli è molto uguale a se stesso. Credo che i rossoneri se giocano come ha giocato negli ultimi tempi, non ha nessuna possibilità di uscire indenne dal doppio confronto. Se ritrova invece ritrova quello spirito che ha caratterizzato la rinascita del Milan, anche col cambio di sistema, e che ha portato anche alla qualificazione in Champions allora ci sarà più partita. Napoli comunque favorito". Milan, ipotesi Conte per il dopo Pioli. Ma la Champions…