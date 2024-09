Bonan: “Il Milan può giocare una grande partita contro il Liverpool, ma …”

Sul Milan: «Quello che ho visto contro il Venezia è stato un Milan decisamente più convincente, perché più convinto, concentrato, più in palla da un punto di vista fisico, ha dato poco respiro agli avversari. Ora è chiaro che cambia il mondo perché arriva il Liverpool, che non è il Venezia con tutto il rispetto, però questa è la dimensione che si adatta al Milan, e quindi io penso che il Milan se messo bene in campo, cosa che mi aspetto, possa giocare una grande partita contro il Liverpool». LEGGI ANCHE: Youth League – Pagelle Milan-Liverpool 0-0: manca solo il gol al Diavolo >>>