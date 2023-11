Bonan: “Ibrahimovic non è Dio, c’è bisogno di lui per rendere di più?”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato del Milan e del possibile ritorno di Ibrahimovic come dirigente rossonero

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato del Milan e del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ma come dirigente rossonero: "Com’è possibile che ci sia bisogno di un tutor per rendere di più? Com’è possibile che adesso si evochi questa figura di Ibrahimovic come una sorta di totem. Ibra è molto intelligente e su questa cosa ci gioca un po’ su".