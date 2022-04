Bonan: “Il Milan non deve sbagliare il prossimo attaccante”

Alessandro Bonan ha parlato della situazione in attacco del Milan. Per il prossimo anno è necessario non sbagliare scelte

Renato Panno

Alessandro Bonan ha parlato della situazione in attacco del Milan. Negli ultimi mesi i rossoneri hanno incontrato diverse difficolta in zona gol: Olivier Giroud non trova il gol da sei partite, Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic sono spesso fuori causa per infortunio. Nella prossima sessione di calciomercato l'arrivo di un nuovo bomber è praticamente una necessità. La scelta però, come riferisce il noto giornalista, non va assolutamente sbagliata. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.

“Il Milan deve fare una scelta sul centravanti e non la deve sbagliare. Ibra, se continuerà, sarà un giocatore a mezzo servizio. Giroud può dare qualcosa ma non può dare tutto ed è anche quello che abbiamo visto recentemente: mi è parso che quello fosse il limite principale del Milan”. Non solo Botman per la difesa del Milan: c'è l'occasione dal Psg. Le ultime news di mercato

