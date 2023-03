Bonan: “Leao ha dei mezzi clamorosi, ma deve trovare continuità”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha parlato delle recenti prestazioni di Rafael Leao e di quel talento influenzato dalla discontinuità: "Leao deve fare un piccolo esame di coscienza su come affronta le partite, con quale concentrazione. Questa è legata molto a ciò che gli chiedono di fare: l’anno scorso giocava laterale e prendeva palla per auto-lanciarsi ed era tutto più codificato".

Il noto giornalista ha poi concluso, parlando del grande potenziale dell'attaccante del Milan: "In un sistema diverso Leao vive in una terra di mezzo che necessita di un pensiero superiore da parte sua. Nel prepartita di Udine il calciatore con cui Pioli parla di più è Leao: dà l'idea di staccare la spina. E' un ragazzo con dei mezzi clamorosi, se li mette in campo con continuità è devastante".