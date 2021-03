Bonan: “Il Milan deve stare attento alle ripartenze dello United” | News

Bonan: “Il Milan non si è mai disunito definitivamente”

Intervenuto a Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha parlato del Milan, impegnato questa sera contro il Manchester United. “Il Milan arriva dalla bella partita contro il Verona, è inspiegabile quello che è successo contro l’Udinese. Il Milan non si è mai disunito definitivamente, ha sempre dato un senso al suo gioco. Pioli ha dato delle idee precise. Stasera, nonostante le tante assenze, mi aspetto molto contro una grande squadra. Il Manchester United è capace di perdere contro l’ultima in classifica e di vincere con il City primo in classifica. Sarà una grande partita. Il Milan può giocare una gara del genere a cuor leggero, ci sta perdere contro lo United. L’importante è però fare una grande partita. I Red Devils lasciano tanti spazi dietro, il problema però è quando riparte con i suoi giocatori che sono velocissimi. Il Milan deve stare attento a non concedere spazi agli inglese”. Riguardo il mercato, Maldini pensa ad un giocatore del Liverpool.