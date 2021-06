Bologna, Svanberg: “Ibrahimovic è un’icona per tutti noi” | News

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Svanberg ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che salterò l'Europeo. Ecco cosa ha detto: "Zlatan è un'icona per tutti noi - ha dichiarato Svanberg - fin da quando ero ragazzo mi ha sempre dato suggerimenti e consigli per la mia crescita. Peccato per l'infortunio: sarebbe stato un sogno giocare l'Europeo al suo fianco".