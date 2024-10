Braglia: “Bologna-Milan? L’umanità deve andare oltre l’aspetto sportivo”

Intervenuto a Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato del Milan e del tanto discusso rinvio della sfida contro il Bologna : "Bologna-Milan? Parliamo di sport ma in mezzo a un evento tragico che ancora è in corso. Sono stato a Modena qualche giorno fa e la situazione è problematica. L'umanità deve andare oltre l'aspetto sportivo, che non c'entra nulla davanti a questo".

Infine, l'ex portiere ha concluso con un pensiero sul big match fra Inter e Juventus: "Credo che sia la difesa della Juve e quanto potrà reggere contro il miglior attacco della Serie A. Far fronte a questo Thuram e a Lautaro è difficile. E' un bel test per la difesa della Juve. Se l'Inter fa un gol, diventa tutto molto più semplice per l'Inter. Di Gregorio titolare ok ma questo Perin è da Nazionale, sia come prestazione che come leadership".