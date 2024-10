Milan, Pellegatti shock: “Scaroni mi sconcerta. Come si fa a chinare la testa?”

Milan, Pellegatti attacca senza filtri Scaroni: parole dure. E ricorda che ...

"Perché aspettare febbraio per dare l'incasso di Bologna-Milan ai bolognesi in difficoltà? Gli aiuti servirebbero subito. Il Milan fa trapelare che ha fatto di tutto per opporsi, ma i tifosi sono furibondi. Il Milan non è un club che deve "chinare la testa". Sono venuto a Casa Milan, guardo il muro con i ritratti dei grandi calciatori del passato. Vedere il Milan chinare la testa è una contraddizione. Il Milan doveva essere preparato alla discussione per il campo neutro. Ha vinto il Bologna, semplicemente. Il presidente Scaroni che entra in Lega e dice "io non me ne intendo, vediamo..." ci sono i video... queste affermazioni da parte di colui che rappresenta il Milan lasciano molto sconcertati. Già nei confronti di questa proprietà e società c'è un'opinione negativa quasi totale. Se poi si rinuncia ad alzare la testa anche in questi casi eccezionali, è chiaro che non va bene".