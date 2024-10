Bologna-Milan, Ordine sbeffeggia la Lega Serie A: e fa notare due particolari sfuggiti a molti

Bologna-Milan, Ordine: "Che barzelletta la Lega. È una roba ridicola"

"La cosa buffa, che vedo che non coglie Ivan, è questa: per la prima volta nella storia del calcio italiano ed europeo, una partita è stata rinviata per volere del Sindaco di una città. Il che vuol dire che da domani, se dovesse accadere, dio ce ne scampi e liberi, un’altra alluvione da qualche altra parte, un altro Sindaco è autorizzato a prendere lo stesso provvedimento. E al precedente pericolosissimo si aggiunge l’opera buffa che è avvenuta in Lega. Signori miei, voi lo sapete o non lo sapete che a decidere se si può giocare o meno a porte chiuse è il Presidente della Lega? Per decidere se si può giocare in campo neutro a porte chiuse, invece, non decide più un terzo (lo stesso presidente)".