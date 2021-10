Bologna, parla Theate: “Attenzione, Milan: ho già segnato alle big”

Arthur Theate, difensore rossoblu, ha parlato alla vigilia di Bologna-Milan: le sue dichiarazioni in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'

Arthur Theate, difensore del Bologna, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Domani sera, alle ore 20:45, in è programma la sfida contro il Milan allo stadio 'Dall'Ara' ed il centrale rossoblu, già due gol in campionato contro Inter e Lazio, ha voluto lanciare un messaggio ai rossoneri di Stefano Pioli. "Zero problemi: ho già segnato a una milanese, posso rifarlo ... E alla Lazio, altra big".