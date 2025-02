«Sulla carta il Milan è una squadra costruita per stare ad altissimi livelli». Così Lorenzo De Silvestri, terzino rossoblù, ha parlato di Bologna-Milan e non solo a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole: «Noi, e ci metto anche il primo anno fra Sinisa e Thiago, ad alti livelli ci siamo da tre stagioni: di certo vogliamo restarci. Cambiato dopo il mercato? Non ci avevo pensato. C’era Morata e adesso c’è Gimenez. Non c’era Joao Felix. C’era Fonseca e adesso Conceiçao. Però una cosa in comune con allora c’è: la gara dopo andammo a Cagliari e domenica abbiamo il Cagliari. Pareva scritto».