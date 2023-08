Bologna-Milan 0-2, Antonini: “Vittoria importante, Pulisic il migliore”

Luca Antonini, ex giocatore del Milan, ha commentato la vittoria dei rossoneri a Bologna e ha indicato Christian Pulisic migliore in campo

Dopo le vittorie convincenti di Inter e Juventus, era atteso al varco anche il Milan. Buona la prima per i rossoneri che riescono a trionfare in scioltezza allo stadio Renato Dall'Ara contro il Bologna per 0-2, grazie alle reti di Olivier Giroud e Christian Pulisic.