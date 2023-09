Bologna, Calafiori si presenta: “Sono contento, qui per l’ambiziosità”

Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo giocatore del Bologna , Riccardo Calafiori , ha spiegato i motivi del suo trasferimento in rossoblù. Il terzino, accostato anche al mercato del Milan , ha confessato tutta la voglia che aveva di tornare in Italia e definendola come la scelta giusta per coppe e ambizione. Ecco le parole di Calafiori .

"È stata una scelta giusta andare per l'ambiziosità e per le coppe. Al contrario di quello che hanno detto non sono rimasti molti dall'anno scorso, ed ero invogliato a tornare. Sono contento, anche se non è stata una trattativa facile. Sono convinto di poter far bene perché mi sento di non aver dimostrato appieno quello che posso dare".