Boldi: “SuperLega? Così i tifosi si disinnamorano del calcio”

Massimo Boldi, attore comico e tifoso del Milan, ha detto la sua opinione sulla SuperLega ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le sue dichiarazioni. "Ci sarebbe da aprire il dibattito e sarebbe bello lungo. Non si può pensare sempre che sia deciso tutto dalla UEFA. In questa situazione manca innanzitutto un arbitro. L'unica cosa che mi viene da dire è che così ci si disinnamora del calcio, i tifosi si scoraggiano e rischiano di venire meno. Vabbè, aumenteranno le nascite ...".