Valeri Bojinov, ex attaccante, ha espresso la sua opinione sul nuovo colpo del Milan, Kyle Walker, ex Manchester City

Valeri Bojinov , ex attaccante con un passato importante in Serie A tra Parma e Fiorentina , ha espresso la sua opinione sul nuovo colpo del Milan , Kyle Walker . Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio l’Originale, Bojinov ha analizzato l’arrivo del difensore inglese, offrendo le sue considerazioni sull’impatto che potrebbe avere nella squadra rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il Milan si assicura un calciatore forte. Walker ha velocità, aggressività e forza fisica. È un campione che ha vinto tantissimo in Inghilterra, Guardiola credeva molto in lui e si è visto quello che ha fatto lì. Secondo me ribalterà San Siro perché ha tanta energia e importanti caratteristiche per questo Milan".