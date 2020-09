Bobic (ds Eintracht): “Rebic dominante, grandi ricordi con noi. Cessione? Ecco perché”

“Ante rimarrà sempre nei ricordi dei nostri tifosi, non soltanto per la sua dominante prestazione nella finale di Coppa di Germania del 2018. Le sue prestazioni in questa stagione hanno anche dimostrato che ha le qualità per giocare in un club di fama mondiale e per liberare lì il suo enorme potenziale. Noi rendiamo anche questo trasferimento possibile, poiché non possiamo mettergli i bastoni tra le ruote. Auguriamo ad Ante il meglio per il suo futuro. Sarà sempre un ospite benvoluto a Francoforte”.