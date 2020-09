Bobic (ds Eintracht): “Mistero cifre Rebic-André Silva? Vi spiego”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Fredi Bobic, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, ha parlato ai microfoni dei colleghi tedeschi di Kicker circa la trattativa con il Milan per André Silva e Ante Rebic, chiusa con la permanenza definitiva dei due calciatori nei loro nuovi club.

Resta il mistero sulle cifre dell’affare che ha visto coinvolti i due giocatori. Né Milan nè Eintracht, di comune accordo, hanno rivelato i dettagli economici. Resta il dubbio su quanto verrà, eventualmente pagato alla Fiorentina, che aveva il 50% sulla futura rivendita dell’attaccante croato.

Queste le parole di Bobic, che non aiutano a risolvere la situazione, anzi: “Questa è una storia complicata. Con il Milan abbiamo passato molto tempo a discutere su una soluzione adeguata a questi tempi economicamente duri, sia per noi che per loro. Entrambe le parti volevano mantenere i propri giocatori, ci siamo riusciti”.

