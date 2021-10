Boban: “Scudetto al Milan? Non credo. Con un cambio di modulo…”

Boban, ex dirigente rossonero, nell'intervista rilasciata a Sportweek ha parlato della possibilità che i rossoneri vincano lo scudetto

Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista al settimanale Sportweek. Boban ha detto la sua sulla lotta scudetto: "Se il Milan può vincere lo scudetto? Non credo, manca ancora qualcosa. Anche se il Milan gioca bene, ha ritmi di gioco e ha il controllo delle partite. Pioli ha fatto un ottimo lavoro. Secondo me, in certe partite più toste, si potrebbe sfruttare anche il 4-3-3 e una copertura diversa degli spazi. Le corse e le distanze sarebbero diverse e diminuirebbe il rischio di infortuni. Ma non mi faccia entrare in cose tattiche. La favorita? Dico il Napoli, poi l’Inter. Hanno qualcosa in più delle altre. Il calcio può essere imprevedibile ma la logica dice questo. Ovviamente, non escludo a priori il Milan". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un calciatore dell'Inter.