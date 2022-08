Boban: “Sarà la Champions League più bella di sempre”

Zvonimir Boban, ex centrocampista del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': ecco le dichiarazioni sulla Champions League

Zvonimir Boban, ex centrocampista del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': di seguito le dichiarazioni sulla Champions League. "Sarà la più bella di sempre? Sì, ma per me tutte le Champions sono state di una bellezza pazzesca, è la competizione calcistica che più ci definisce".